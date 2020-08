Civita Castellana, elezioni comunali: il centrodestra tenta in extremis di ricompattarsi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il centro destra a Civita Castellana (Viterbo) tenterà di presentarsi unito alle elezioni comunali di settembre.Dopo le frizionie i colpi bassi tra Lega e Forza Italia (presentano come candidato sindaco Massaini) e Fratelli d'Italia (candidato Luca Giampieri), improvvisamente sta per scoppiare la pace. Nel tardo pomeriggio di oggi è previsto un confronto a cui parteciperanno con molta probabilità Rotelli e Giampieri (Fratelli d'Italia), Fusco, Massaini e Contardo (Lega), Romoli e Parroccini (Forza Italia) per tentare di proporre un unico candidato ai civitonici.Top secret il luogo del confronto; sembra, stando alle voci di "Radio Serva" che il favorito nella scelta sia Luca Giampieri. Uno dei due fronti, dovrà pertanto fare marcia indietro, ovvero ritirare la sua proposta a sindaco senza perdere la faccia adottando qualche scusa pirotecnica come sempre accade in questi casi e sperare che gli elettori la metobolizzino prime di entrare nelle urne.Intanto Valerio Turchetti (Lega), che nelle precedenti elezioni è stato battezzato mister preferenze, ha scelto “per motivi di lavoro” di non presentarsi.