Civita Castellana eletta “Città che legge” 2018. Il Centro per il libro e per la lettura del Mibact ha eletto , per il secondo anno consecutivo, il capoluogo dell’agro falisco e capitale economica della Tuscia come luogo di cultura e di amore per i libri.

«Il lavoro dell’Amministrazione in questi anni è stato improntato ad incentivare la lettura – ha spiegato l’assessore alla Cultura di Civita Castellana, Vanessa Losurdo - Negli ultimi due anni la Biblioteca di Civita Castellana ha fatto un grande lavoro di promozione e di creazione di eventi, partecipando al Maggio dei Libri e quest’anno alla commemorazione della Prima Guerra Mondiale. Questo grazie all’impegno ed alla volontà delle dipendenti comunali Patrizia Cimarra e Marianna Tumeo, oltre che delle volontarie del Servizio Civile. Durante gli ultimi 8 mesi, Civitonica, grazie al suo team di volontari, ha organizzato numerosi incontri e presentazioni di libri, invitando anche autori di grande spessore come Dacia Maraini. Ci auguriamo che il titolo di Città che legge ci sostenga nell’organizzazioni di ulteriori iniziative per la promozione della lettura e sia di ulteriore stimolo per tutti noi lettori».



Attraverso la qualifica di “Città che legge” si intende riconoscere e sostenere la crescita socio-culturale delle comunità urbane attraverso la diffusione della lettura come valore riconosciuto e condiviso, in grado di influenzare positivamente la qualità della vita individuale e collettiva. Potevano richiedere la qualifica di "Città che legge" le Amministrazioni comunali in possesso dei seguenti requisiti: la presenza di una o più biblioteche di pubblica lettura regolarmente aperte e funzionanti; la presenza di una o più punti vendita di libri sul territorio; la partecipazione dell’Amministrazione comunale a progetti nazionali.

