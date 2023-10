Civita Castellana, l'Econsantagata si è presentata alla città

Nella sala conferenze della curia vescovile si è presentata ufficialmente la stagione 2023/24 della JVC Ecosantagata Civita Castellana.

La società di pallavolo della città parteciperà nuovamente al campionato di serie B maschile con la prima squadra, ma la presentazione ha coinvolto anche le attività del settore femminile e delle giovanili. Insieme ai dirigenti Francesco Santini, Diego Carloni, Paolo Mecucci e Giuseppe Manca, erano presenti l’assessora allo Sport di Civita Castellana Giovanna Fortuna, il delegato provinciale del Coni Ugo Baldi e i rappresentanti dei main sponsor Ecosantagata e Alice ceramica, con il patron di Althea racing Genesio Bevilacqua che ha partecipato come ospite d’onore.

Santini, Mecucci e Manca hanno anche mostrato la coppa consegnata alla JVC per la vittoria del campionato dell’anno scorso e hanno posato per una foto ricordo, insieme a Fortuna e al titolare di Ecosantagata, Leonello Di Giovenale.

A Carloni il compito di presentare il roster della prima squadra, che punterà ancora a recitare un ruolo da protagonista in serie B, dopo aver dovuto rinunciare a disputare la A3 per problemi logistici. Il team sarà guidato da mister Fabrizio Grezio, di ritorno a Civita Castellana dopo tre stagioni, mentre, per quanto riguarda il parco giocatori, i nuovi innesti sono sei: uno (il secondo libero Daniel Stefanini) prelevato dal settore giovanile e cinque dal mercato. I cambiamenti più importanti sono stati operati nel reparto degli schiacciatori e opposti, dove rispetto allo scorso campionato restano in maglia rossoblù solo Alessandro Petri e Alessandro Bazzaro; tutti gli altri sono nomi nuovi.

Un cambio importante anche al centro, con il ritorno di Gabriele Ceccobello a rinforzare il reparto. Contestualmente al nuovo roster, sono state presentate anche le maglie da gara: quest’anno è stato scelto un full red per i giocatori d’attacco, mentre la divisa del libero sarà giallo fluo con inserti in grigio. Subito dopo Carloni, ha parlato Cristina Gargagli, responsabile del settore femminile, che ha presentato le atlete e gli obiettivi di crescita per il suo gruppo, seguita da Pierpaolo Giuliani, che ha parlato degli stessi temi riguardo alla serie C maschile e al settore giovanile. La stagione della prima squadra dell’Ecosantagata partirà sabato pomeriggio alle 17, dove al Palasmargiassi verrà a far visita la Jumboffice di Sesto Fiorentino.

Roster serie B maschile JVC Ecosantagata Civita Castellana 2023/24 – Alzatori: Andrea Cordano, Andrea Gemma. Opposti: Lorenzo Rossi, Alessandro Bazzaro. Schiacciatori: Giacomo Defabritiis, Umberto Sorrenti, Giulio Mengolini, Alessandro Petri. Centrali: Matteo Consalvo, Andrea Antonini, Edoardo Moroni, Gabriele Ceccobello. Liberi: Andrea Andreini, Daniel Stefanini. Staff tecnico: Fabrizio Grezio (allenatore), Giuseppe Nicolini (vice), Luca Costanzelli (preparatore atletico), Riccardo Orizio (fisioterapista).