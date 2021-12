Civita Castellana: hashish nel bagno di una scuola. Lo trova Ron, il cane dei carabinieri

Operazione anti droga del carabinieri a Civita Castellana. Nel corso di un’attività contro il traffico di sostanze stupefacenti nelle scuole superiori, con i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile, con i colleghi del nucleo cinofili di Roma, hanno effettuato alcuni controlli nelle classi di un istituto superiore.

Il cane carabiniere Ron dell’unità intervenuta ha segnalato, dopo un primo sopralluogo nei corridoi, una porta di un bagno chiuso per guasto. All'interno, in effetti occultato dietro i sanitari, è stato rinvenuto un involucro con una dozzina di dosi di hashish, già preconfezionate e pronte per essere prelevate.

Il sequestro della droga è stato operato a carico di ignoti .