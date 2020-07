Civita Castellana, arrestato spacciatore di cocaina

I carabinieri delle stazioni di Fabrica di Roma e Nepi, al termine di un servizio appositamente strutturato per contrastare lo spaccio di cocaina nella zona di Civita Castellana, hanno fermato per un controllo un uomo di 55 anni del luogo.



Il fermato è stato trovato in possesso di 3 dosi di cocaina, pronta ad essere spacciata, per un peso di 2,20 grammi. Successivamente è stata effettuata la perquisizione dell’abitazione dell'uomo, dove i carabinieri hanno trovato materiale di interesse investigativo e altro utilizzato per il confezionamento della droga.



Immediatamente l'uomo è stato dichiarato in arresto per detenzione di droga finalizzata allo spaccio dai carabinieri e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria di Viterbo . © RIPRODUZIONE RISERVATA