Dopo il maltempo un'anatra a spasso per la città si presenta davanti a un bar

La natura si riprende la città. Un’ anatra ieri mattina a Civita Castellana è andata a spasso per la città. I titolari del bar “La Sezione“, Stefano e Riccardo Meraglia e Marco Corazza e i clienti hanno sbarrato gli occhi quando l’hanno vista passeggiare con tono baldanzoso e senza paura davanti al piazzale dell’esercizio.

Come una star navigata si è fatta fotografare e nel pomeriggio su facebook chi ha messo le immagini ha avuto uno straordinario successo di visualizzazioni. «La meraviglia assoluta di oggi in via San Gratiliano » il commento di un post, a cui hanno fatto seguito numerosi altri. «Un momento di tenerezza in giorni difficili» ha scritto una ragazza.

Con il traffico ridotto al minimo, come di tutte le città abituate alla frenesia dei giorni feriali, il palmipede è riuscito ad occupare gli spazi lasciati vuoti dagli esseri umani passeggiando in maniera rigorosa sul marciapiede.

L’anatra potrebbe essere domestica. L’ipotesi è che abbia deciso di farsi un giro senza dover giustificare i motivi e senza modulo di autocertificazione. Al termine della passarella, un volontario l’ha consegnata al Centro recupero animali selvatici della riserva naturale del Lago di Vico.

Ultimo aggiornamento: 10:56

