Finisce fuori strada con l'auto, gravemente ferita una donna cinquantenne

di Ugo Baldi

Grave incidente stradale sulla provinciale Quartaccio, nel territorio di Civita Castellana (Viterbo). E' rimasta ferita una donna di cinquanta anni, residente a Fabrica di Roma, che è stata poi trasferita in codice rosso a bordo di un'eliambulanza al policlinico Gemelli di Roma. Le cause dell'incidente sono da accertare e fortunatamente non sono state coinvolte altre auto.



L'incidente si è verificato nel tratto di strada che porta dal quadrivio del Quartaccio alla statale Flaminia. La donna con la sua auto viaggiava in direzione dell'area industriale ed è uscita di strada. A lanciare l'allarme sono stati alcuni automobolisti di passaggio. Sul posto sono arrivati subito dopo un ambulanza del 118 e i carabinieri del nucleo operativo della compagnia locale

Marted├Č 3 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:28



