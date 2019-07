Civita Castellana, donati all'ospedale Andosilla macchinari per oltre 10 mila euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuove e moderne attrezzature per l’ospedale Andosilla di Civita Castellana.«Grazie alla generosità dei cittadini che hanno scelto di donare il 5x1000 alla nostra associazione e a tutti coloro che hanno fatto donazioni sotto altre varie forme - spiega Luciano Caregnato, presidente dell’associazione onlus, Una mano al tuo ospedale -, in questi giorni è stata acquistata una serie di prodotti per i vari ambulatori e servizi in funzione presso il nosocomio civitonico».«Per l’ambulatorio di Oculistica - illustra Caregnato - sono stati acquistati un pachimetro portatile con stampante e sonda e un antire frattometro computerizzato per un importo di 6.364 euro. Per il servizio Malattie respiratorie croniche, diretto dalla dottoressa Patrizia Scavalli, sono stati acquistati una bilancia pesapersone con altimetro per il costo di 854 euro e un pulsiometro pagato 612 euro.Per il reparto di Analisi è stata acquistata una stampante bar-code per la cifra di 1.026 euro».«Nel reparto di Nefrologia invece - prosegue il presidente della onlus -, è stato sostituito un condizionatore d’aria rotto con uno nuovo e donata una stampante per un importo di 1.400 euro e per il reparto di Endoscopia digestiva è stato acquistato un monitor multi parametrico portatile per un importo di 404 euro. Tutti questi importanti e preziosi acquisti rappresentano un impegno che questa associazione sta portando avanti da tempo. E lo fa grazie alla generosità di tutti coloro che ci sono vicini e che ormai, sia per l’ottimo servizio e la professionalità che stanno dimostrando i medici e il personale sanitario in genere e per le attrezzature sanitarie e di arredo che gli sono state messe a disposizione a seguito di donazioni, hanno contribuito a far diventare l’Andosilla un vero ospedale».