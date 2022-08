Civita Castellana, domani i funerali del giovane morto nell'incidente

I funerali di Federico Spettich si svolgeranno domani, giovedì, alle 16.30 nella cattedrale di Civita Castellana. A celebrare il rito sarà il parrocco don Alessandro Profili.

Oggi pomeriggio c'è stata l'autopsia come deciso dal magistrato e poi la salma è stata riconsegnata alla famiglia.

L’incidente in cui il trenunenne ha perso la vita è avvenuto lunedì sulla strada Cimina. Federico era a bordo della sua moto e stava percorrendo la provinciale, forse in direzione di casa, quando ci sarebbe stato un contatto con una Nissan che viaggiava sulla stessa corsia. Contatto o urto che avrebbe fatto perdere il controllo del mezzo al centauro. La moto è stata ritrovata diversi metri dopo il punto dell’incidente.

Federico lascia un fratello e i genitori. La comunità di Civita Castellana appena appresa la notizia è rimasta sotto shock. Il papà è molto conosciuto, gestisce un bar in via Mazzini e Federico spesso andava ad aiutarlo. Disperati i suoi amici con cui condivideva serate e lunghe passeggiate con la moto. Il 31enne, nato e cresciuto nella cittadina falisca, da tempo lavorava come tecnico informatico a Roma.