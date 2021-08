Civita Castellana, distrutta la targa che ricorda l'eroe Ivan Rossi

Sabato 14 Agosto 2021, 19:29

La targa che ricorda in via San Gratiliano a Civita Castellana l'eroe e medaglia d'oro al valor civile per aver salvato la vita cinque persone nel mare di Noto, Ivan Rossi è andata distrutta.

Si è aperta la caccia ai colpevoli, che sono stati apostrofati sui social in maniera pesantantissima.

Ma non è nemmeno da escludere che il palo che sosteneva la targa abbia ceduto per l'incuria di chi dovrebbe gestire con maggiore attenzione le cose pubbliche.

Molti infatti hanno ricordato,sempre sui social, di aver segnalato la precaria stabilità del palo di ferro che sosteneva la targa all'amministrazione comunale già da molto tempo. Per non parlare dell'assenza di sicurezza per i passanti.

«Queste sono immagini che fanno male», c'è scritto sotto la foto pubblicata dall'associazione Ivan Rossi. «Ci auguriamo che, chi ha commesso questo gesto, venga giustamente sanzionato perché, di questi atti, Civita Castellana può e deve fare senz'altro a meno».