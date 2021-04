Civita Castellana, uomo cammina sul parapetto che delimita il dirupo. Brividi tra gli automobilisti

Attimi di tensione questa mattina a Civita Castellana. Una persona, con il volto mezzo coperto di circa quaranta anni, ha pensato bene di far venire i brividi a chi transitava a piedi o in auto per via Masci, strada che collega il Ponte Clementino a via Vincenzo Ferretti, nel centro storico.

L' uomo è salito sul muretto che delimita la strada con il dirupo sottostante e lo ha percorso il tutta la sua lunghezza con apparente tranquillità, ma con l'alto rischio di cadere nel vuoto. E sembra che lungo il percorso utilizzasse anche il telefonino.

Arrivato nei pressi della variante Mignolò, l'uomo è sceso dal parapetto ed è scomparso. Resta il mistero su chi fosse e sulle motivazioni del gesto. Tante le ipotesi, tra questte quella forse una semplice bravata, il pegno per una scommessa persa, oppure un gesto di coraggio. Ma non è da escludere l'ipotesi i un gesto estremo a cui ha poi ripensato strada fecendo.

