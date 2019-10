Civita Castellana, sequestrati 3 etti di droga e denunciate 4 persone

Quattro denunciati. E' il bilancio del blitz messo in atto dai carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della compagnia di Civita Castellana, che hanno effettuato un servizio antidroga mirato in una zona nota per lo spaccio, con l’ausilio di unità cinofile. E' stato perquisito un locale del luogo, dove all’interno è stato trovato un uomo con 1,6 grammi di hashish. Le perquisizioni sono state estese anche al domicilio della persona trovate con la droga e della donna che gestire il locale. In totale sono stati sequestrati quasi 3 etti di hashish e materiale per il confezionamento.

I quattro denunciati sono tutti italiani residenti nella zona.

© RIPRODUZIONE RISERVATA