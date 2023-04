Si scaglia contro le forze dell'ordine durante il Carnevale, emesso il primo Daspo Willy

Ubriaco si scaglia contro le forze dell'ordine, arriva il Daspo Willy. E’ stato adottato per la prima volta dal Questore di Viterbo nel Comune di Civita Castellana il Daspo Willy, il provvedimento introdotto nel 2020 a seguito della morte di Willy Monteiro Duarte, il 21enne ucciso dopo un pestaggio fuori da un locale notturno.

Per evitare il ripetersi di simili episodi, il legislatore ha inasprito la normativa sui divieti di accesso a manifestazioni sportive, ampliando anche a quelli dell'intrattenimento. Il provvedimento è stato adottato su un uomo, con numerosi precedenti, che durante l'ultimo carnevale di Civita Castellana si è scagliato contro le forze dell'ordine con l’aggravante di essere in stato di ebbrezza alcolica.

Per tali fatti è stato denunciato alla Procura dai carabinieri di Civita Castellana per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Nei suoi confronti è scattato il divieto di accesso a tutti i pubblici esercizi, i locali di intrattenimento o le manifestazioni e feste aperte al pubblico, per il periodo di un anno.