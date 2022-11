Civita Castellana, danneggia le auto in sosta e scappa. Indagano i carabinieri

Brutta sorpresa per chi sabato sera ha parcheggiato le auto in via Belverede Faleri a Civita Castellana. Nel corso della notte alcune auto sono state dannegiate seriamente.

A fare la sgradita sorpresa sono stati gli stessi proprietari che hanno avvertito i carabinieri. Questi ultimi hanno iniziato una serie di indagini per risalire all'autore.

Con molta probabilità a causare i danni alle vetture è stata un'auto guidata da una persona che ha perso il controllo del mezzo ed è andato a strisciare quelle in sosta, in qualche causando anche danni abbastanza seri.