Sabato 5 Marzo 2022, 10:18

Civita Castellana ha spalancato le braccia ai venti profughi ucraini, tra cui undici bambini, in fuga dalla guerra. Le parrocchie, le associazioni volontariato, i sindacati e anche gli uffici comunali si sono messi a disposizione delle famiglie ospiti dei connazionali.«Aiutare con gesti concreti le vittime di questa guerra nei loro bisogni essenziali attraverso offerte e donazioni ha detto Pietro Brunelli della Caritas parrocchiale è importante. La gara di solidarietà nei loro confronti è cominciata subito e la città ha risposto in maniera concreta».

Diversi i progetti e le iniziative messi in campo finora. Il vescovo, monsignor Romano Rossi, ha attivato tutte parrocchie per iniziare una raccolta di indumenti e viveri. Attivissimo don Alessandro Profili, che nel giro di quindici minuti attraverso whatsapp ha raccolto coperte, letti e materassi per tutti quelli ospitati nel centro storico.La Asl si è messa a disposizione per i tamponi e le vaccinazioni in un lampo, per permettere ai bambini di frequentare la scuola. Questa mattina i più piccoli saranno accompagnati al centro vaccinale del Mice a piazza Marcantoni. L'amministrazione comunale ha proposto un mediatore culturale e sta valutando di istituire un corso di lingua italiana. «Sono stati attivati tutti i canali per mettere a proprio agio queste persone ha detto il sindaco Luca Giampieri, che ha incontrato alcuni di loro ieri mattina c'è anche chi ha offerto degli alloggi e questo non può che renderci orgogliosi».

La Cisl e la Cgil hanno messo a disposizione un ufficio per sbrigare le pratiche burocratiche con la Questura per il soggiorno che per ora durerà un anno. Tutti i plessi scolastici hanno spalancato le porte ai più giovani. Il circolo Tennis club Davis 76 ieri pomeriggio ha ospito due ragazzi e gli ha messo a disposizione un maestro di tennis.