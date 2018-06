Civita Castellana, dall'istituto d'arte arrivano i “concept” per la ceramica

di Ugo Baldi

L’industria ceramica torna ad investire sulla scuola. La Scarabeo, una tra le più importanti imprese del distretto industriale di Civita Castellana, ha coinvolto gli studenti del liceo artistico Midossi con indirizzo design, nel progetto nuove idee (New concept), per realizzare proposte indirizzate a creare nuovi complementi per l’arredo bagno.

Alcuni di quelli presentati sono stati talmente geniali e innovativi che verranno realizzati e commercializzati.

Oltre trenta gli elaborati presentanti dai ragazzi della classi 4° e 5° che hanno impiegato più di un mese per concretizzare le idee, sotto la guida dei professori Novella Cremonini e Anna Coccola.



«Questa è stata l’ennesima dimostrazione – ha detto la Cremonini – che gli studenti hanno elevate capacità creative e progettuali. Complimenti alla Scarabeo per questa geniale iniziativa, che avvicina le aziende al mondo della scuola, creando una sinergia perfetta per il nostro territorio».



A tutti sono arrivati i complimenti da parte della Scarabeo, che ha premiato i partecipanti all’iniziativa con un attestato di merito e un piccolo contributo. «Siamo rimasti davvero impressionati dalla qualità dei progetti – ha detto il direttore generale Giampaolo Calisti – ed è una esperienza che ripeteremo. E’ importante continuare ad investire sugli studenti e dare a loro l’opportunità di confrontarsi con le imprese del distretto».



Presenti il sindaco Giancluca Angellelli, quello di Nepi, Pietro Soldatelli, il preside Franco Chericoni e, naturalmente, tutti gli studenti delle classi coinvolte. I vincitori: Giada Scarascia, le coppie Matteo Del Vero-Simone Lucentini; Chiara Farina e Cateri- na Marti; Thomas Short; Chiara Belfi, Elia Nobili. Gli attestati sono andati a Felisia Zonetti, Arianna Capelli, Philip Bryl, Alice Lanzi, Maya Tofi e Valentina Frangioli.

