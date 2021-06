Crolla la pensilina e travolge due balconi: paura per sette famiglie

Domenica 27 Giugno 2021, 06:00 - Ultimo aggiornamento: 13:37

Un pomeriggio estivo di paura ieri a Civita Castellana. Un boato ha scosso i residenti di via del Casaletto: sette famiglie che abitano nell’edificio sono andate nel panico. Da una palazzina in ristrutturazione da alcuni giorni, a quanto sembra dai primi accertamenti, si è staccato inspiegabilmente una parte di tetto e una pensilina realizzata sopra un balcone.

Non ci sono stati feriti fortunatamente. Il distacco ha coinvolto anche un terrazzino sottostante che è stato parzialmente interessato da un ulteriore crollo. Il palazzo è stato realizzato intorno agli anni ‘80 ed ha l’ingresso su via Alcide de Gasperi. La parte interessata dal crollo è quella posteriore che da su via del Casaletto che dà dentro ad un giardino che fa parte sempre dell’area condominiale.

Appena è scattato l’allarme sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento locale i carabinieri e un ambulanza del 118. Le prime verifiche non hanno evidenziato a quanto sembra danni alla struttura. In serata erano ancora in corso altri accertamenti. Ora saranno i tecnici della Asl per la sicurezza sul lavoro ha fare altre verifiche. La situazione è stata tenuta sotto controllo anche dall’amministrazione comunale che ha inviato sul posto una pattuglia della polizia locale.