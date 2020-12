Civita Castellana, preoccupa aumento dei contagi. Prime vaccinazioni contro il Covid

E’ iniziata la vaccinazione del personale sanitario dell’ospedale Andosilla di Civita Castellanas, ma tornano a preoccupare i numeri dei nuovi contagiati. Negli ultimi tre giorni sono stati 36 i cittadini risultati positivi ai test, mentre sono stati solo 14 quelli usciti dall'isolamento con guarigione. Di fatto, è stato superato il numero di 600 persone colpite dal virus. Attualmente ce ne sono in quarantena 165.

Covid, nessuno nuovo focolaio nella Tuscia, ma Civita Castellana attenzionata speciale

Il sindaco Luca Giamperi ha lanciato un appello alla responsabilità in vista delle festa di fine dell’anno. « Mi affido alla responsabilità dei miei cittadini a rispettare le regole - ha detto – che in questo momento sono importanti per limitare i contagi. Occorre mantenere la guardia alta soprattutto in occasione della notte di San Silvestro. E’ chiaro che aumenteranno i controlli da parte delle forze dell’ordine».

Intanto questa mattina è cominciata la campagna vaccinazioni al personale sanitario dell’ospedale San Giovanni Decollato Andosilla, nei locali dell’ex pronto soccorso. Presente il direttore generale Asl, Daniela Donetti, il consigliere regionale Enrico Panunzi e il sindaco Luca Giampieri. Con loro il respondabile del Dipartimento di prevenzione Giovanni Chiatti.

I vaccini sono arrivati scortati dalla Guardia di finanza. Il taglio del nastro del centro vaccinale è stato eseguito dall'infermiera Ramona Sassara, che fa parte del gruppo operativo sil Covid. I primi ad essere il vaccinati dall'infermiera Roberta Angeletti sono stati una infermiera professionale (Maria Cristana Menichelli) e un medico (Donato Di Donato). Poi a seguire altri 54 colleghi.

Le vaccinazioni proseguiranno il primo e il 2 gennaio.

