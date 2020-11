Civita Castellana, lo screening nelle scuole medie: in due giorni 250 i tamponi eseguiti

Dopo otto giorni di fila, per la prima volta il numero dei nuovi contagiati a Civita Castellana non è stato in doppia cifra. I positivi comunicati dalla Asl ieri sono stati 7, che hanno portato il numero totale a 193. Continua intanto nelle scuole medie lo screening promosso dalla Asl in collaborazione con l’amministrazione comunale. Riguarda i due istituti comprensivi, Dante Alighieri e quello del XXV Aprile di cui fa parte il complesso di largo Iannoni.

Qui sono state messe in quarantena alcune classi nelle settimane scorse; il tampone nasale che viene effettuato è gratuito ed è stato eseguito, su base volontaria, sui docenti e sugli alunni autorizzati dalle famiglie in questi due ultimi giorni.

I test completati il primo giorno sono stati circa 150, mentre quelli di ieri sono stati di poco superiori ai cento. «Tutto si è svolto in maniera tranquilla e regolare – ha sottolineato la dirigente scolastica del XXV aprile, Simona Cicognola - e posso dire che nel complesso c’è stata una buona adesione. I test ci consentiranno di avere un quadro più vicino alla realtà e di tastare il polso della situazione. Vorrei ringraziare, per la collaborazione mostrata, tutte le famiglie degli studenti».

Il sindaco Luca Giampieri, che ha visitato le due scuole (nella foto), ha precisato che, per tornare ai numeri del Covid, «una persona è ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Belcolle e nove in quello di malattie infettive e reparto Covid dello stesso nosocomio. Tutti gli altri soggetti sono in isolamento domiciliare». Resta sempre attivo il drive-in per l’esecuzione dei tamponi naso-faringei presso l’ospedale Andosilla, che ne ha processai più di millecinquecento.

E ieri allo staff infermieristico e ai medici sono arrivati i ringraziamenti dei genitori dei ragazzi utenti del Cse (centro socio educativo). «Li ringraziamo per la grande disponibilità e sensibilità nei confronti dei nostri ragazzi – ha detto Manuela Tronti – visto che si sono dimostrati professionali e attenti. In particolare un grazie al dottor Donato Di Donato che guida il team»

