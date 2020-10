Civita Castellana, nuovi casi di Covid: due scuole chiuse per sanificazione

Coronavirus tra i banchi. Domani resteranno chiuse la scuola elementare Don Bosco e il complesso scolastico della Dante Aligheri che ospita le scuole medie, per una sanificazione dei due complessi scolastici.

La decisione è stata presa dal sindaco Luca Giampieri e dalla preside Angela De Angelis, in seguito alla comunicazione da parte della Asl, questa sera, di due casi di positività tra gli alunni dei due istituti. Le due classi dovranno rispettare la quarantena.



Sempre il sindaco Giampieri ha convocato una riunione urgente con i presidi degli istituti scolastici della città per mettere a punto ulteriori misure di sicurezza.