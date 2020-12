Civita Castellana, il Covid ha fatto una nuova vittima: Valentino Martelli

Decima vittima del Covid a Civita Castellana. A Viterbo dove era ricoverato da alcuni giorni, si è spento a 73 anni Valentino Martelli, civitonico acquisito arrivato nella città delle ceramiche nel 1970 al termine del servizio militare dove aveva conosciuto Franco Scarpetta. Aveva avuto un'infanzia difficile. a sua origine era marchigiana e a Civita Castellana aveva trovato tanto affetto e una valanga di amici, in tutti i settori della vita cittadina a partire dal calcio. Personaggio ironico, imprevedibile, sempre di buon umore e grande amico di tutti, si era integrato immediatamente nella comunità civitonica. Aveva lavorato per anni in un'azienda locale ed ora era in pensione.

