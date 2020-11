Ceramica no Covid con i test in fabbrica. Il plauso del sindacato

La ceramica resiste al Covid 19. Nel polo industriale di Civita Castellana per ora (fatti i debiti scongiuri) le aziende sono riuscite a tenere fuori dalla porta il virus.

I casi registrati sono stati pochissimi nel corso di questi mesi a differenza dei numeri che invece che circolano nell’agro falisco soprattutto tra Civita Castellana, Nepi, Fabrica di Roma e Corchiano. Da maggio, quando hanno riaperto i battenti, dopo la prima ondata del contagio, i livelli di controllo all’ingresso degli stabilimenti, al loro interno e anche nei confronti dei visitatori è stato sempre molto alto.

« Si è vero – dice il segretario generale della Filctem Cgil Mauro Vaccarotti – le imprese nella stragrande maggioranza tengono alta l’attenzione nei controlli e per rispettare le regole. In qualche caso, sporadico, siamo venuti a conoscenza di situazioni opposte ai protocolli e siamo intervenuti con le Rsu e tutto è tornato alla normalità. Ci sono imprese che, per tutelare i propri dipendenti e la loro produzione effettuano i test anti Covid sui lavoratori in maniera sistematica, con i tamponi o il sierologico. E’ un bene per l’intera comunità, poiché monitorando il personale, in questa maniera tengono sotto controllo anche la salute della collettività».

Più o meno sono interessate ai controlli oltre 2500 persone e altre 1000 nell’indotto. Non a caso gli ultimi dati sull’export, se pur negativi nel primo semestre del 2020, hanno confermato la vitalità del distretto civitonico, che nonostante la pandemia, è stato uno dei pochi rimasto in contatto con i mercati mondiali, grazie ad una produzione sempre costante. « Sono stati diversificati anche gli orari di lavoro che sono stati scaglionati per mantenere gli standar di sicurezza»” ha fatto notare Augusto Ciarrocchi della Flaminia.

« Stiamo applicando le normative – dice Giampiero Patrizi presidente di Federlazio Ceramica – in maniera rigorosa. Forse uno degli argini contro il virus è proprio quello messo in atto dalla aziende civitoniche con un livello finanziario oneroso per salvaguardare la salute dei lavoratori e cosi facendo mantengono attiva la produzione».

