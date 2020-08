Civita Castellana, corsa a sindaco: si spacca pure il centrosinistra

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La politica diventa ogni giorno più effervescente, imprevedibile e anche imbarazzante a Civita Castellana. Nel centro destra il gelo tra Lega e Forza Italia da un lato e Fratelli d’Italia dall’altro è sempre più evidente e le possibilità di un riavvicinamento dei meloniani ai salviniani e forzisti sono ridotte al lumicino.Nel centro sinistra il possibile accordo che sembrava già scritto tra Pd, Italia Viva (partito con due anime) e Beni Comuni si è incagliato. Una parte dei renziani ha frenato, dicendo con un comunicato di non essere disposta ad accettare giochi di potere, non voler presentare nessuna lista, né di avere sponde di «politici di peso». A smentirli è intervenuto come un caterpillar il coordinatore provinciale, Felice Casini: «Il nostro partito è fermo sulla posizione precedente, ovvero di portare avanti un dialogo con il Pd, tanto è vero che siamo in attesa di avere un confronto con il loro candidato sindaco Domenico Cancilla, per confrontarci sul programma di coalizione. Anche durante l’assemblea provinciale di lunedì abbiamo concordato questa tesi e vogliamo mettere al centro del dibattito politico temi reali che riguardano i problemi dei cittadini di Civita Castellana». A stretto giro di posta è arrivata la risposta di Cancilla. «Siamo disponibili a confrontarci – ha detto – con le forze politiche che condividono il nostro programma».Nel centro destra, FdI è scomparsa dai radar della politica e forse domani sarà presentato il candidato della Lega e Forza Italia, Matteo Massaini. «Stiamo aspettando la conferma di alcune presenze – ha detto il senatore Umberto Fusco – poi daremo l’ufficialità».Confermato il nome del capolista nella Lega dell’Eurodeputato romano Antonio Rinaldi. «Sarà punto di riferimento per gli industriali del distretto della ceramica - ha detto ancora Fusco - e un valore aggiunto per la nostra lista e dopo per la città».Intanto i partiti stanno lavorando per la composizione delle liste dei candidati consiglieri: Rifondazione ha deciso di inserire i nomi di Roberto Pulitani (studente-lavoratore), Marta Annesi (infermiera) e quello di Maurizio Romani (massofisioterapista); quest’ultimo è forte di un’esperienza come consigliere comunale con lo stesso partito. In Forza Italia andranno in lista Floriana Vaglio (insegnante), Barbara Vissani (manager eventi), Valentina Mancini (infermiera) e Luigi Basili (studente lavoratore).