Civita Castellana, lotta al coronavirus: scatta la raccolta on-line di fondi per l'ospedale Andosilla

A Civita Castellana (Viterbo) tante le iniziative messe in atto per raccogliere fondi da destinare alle parrocchie, alla famiglie, o per migliorare l’offerta sanitaria.Con “Il nostro ospedale ha bisogno di voi!'' un gruppo di ragazzi ha lanciato un appello attraverso la piattaforma “Gofundme” per raccogliere donazioni in favore dell'Andosilla. In pochi giorni sono arrivate una ventina di offerte, tra cui una sostanziosa del gruppo carnevalesco Jamaicani, che si è aggiudicata l’edizione di quest’anno del carnevale civitonico.«I fondi saranno messi a disposizione – ha spiegato la dottoressa Annalisa Fagiani - attraverso l’associazione Una mano al tuo ospedale, per l’eventuale riapertura del reparto di terapia intensiva. Nel caso in cui non si riuscisse i soldi verranno utilizzati per altre necessità sempre del nostro ospedale».Anche l’appello lanciato dalla Caritas della parrocchia di San Lorenzo, che stava per terminare le scorte e si occupa di sostenere una quarantina di famiglie in difficoltà, non è caduta nel vuoto. A questa richiesta hanno risposto decine di famiglie e una azienda ceramica, che ha fornito otta pacchi di confezioni alimentari.La lista delle donazioni ha interessato anche l’amministrazione comunale, che ha consegnato ai medici dell’Andosilla 150 mascherine e 1000 guanti donati dalle aziende Catalano, Colavene ed Ecosantagata.Altre somme raccolte dal sindacato dei ceramisti Fialc Cisal e dal Gal.