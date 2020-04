Civita Castellana, fuori dalla quarantena il medico contagiato in ospedale: negative tutte le analisi

L’incubo è finito per Andrea Picchetto, il trentaquatrenne medico primo contagiato da coronavirus a Civita Castellana. Il professionista è risultato negativo ai tamponi dopo i previsti quindici giorni di isolamento.

Appena è arrivata la conferma da parte della Asl di Viterbo, al termine delle analisi, è corso ad abbracciare il figlio. Il chirurgo era stato contaggiato in un pronto soccorso in Piemonte, dove era impeganto per lavoro, ed ha trascorso questi giorni di quarantena a casa dei gentiori.

Scendono cos' a 5 (tre uomini e due donne) i casi di positività ancora attivia a Civita Castellana.

Ultimo aggiornamento: 20:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA