Civita Castellana, due bambini della scuola primaria positivi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli ultimi due casi di positività a Civita Castellana riguardano un bambino iscritto alla scuola dell'infanzia e uno delle elementari dell'Ic Alighieri,Le due scuole sono state prontamente sanificate.Oggi (sabato) i possibili contatti degli alunni positivi al tampone saranno sottoposti anche loro a tampone presso l'Andosilla.Si tratta di compagni di classe, docenti e personale scolastico, che già sono in isolamento domiciliare e sotto sorveglianza sanitaria attiva. Vi dovranno restare per 14 giorni.La direzione delle scuole interessate ha fatto sapere ai genitori che la situazione è sotto controllo e che sta operando in stretto contatto con l'amministrazione comunale e le autorità sanitarie.Le famiglie sono state invitate a mantenere la calma e osservare le disposizioni in tema di distanziamento e tutto ciò che prevendo i protocolli di sicurezza. Le altre classi delle scuole interessate potranno recarsi a scuola: le aule sono state tutte sanificate.