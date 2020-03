© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da nemici ad amici. Lega e Pd a Civita Castellana anticipano le intenzioni del Parlamento.Se ne sono dette peste e corna, prima in campagna elettorale e poi in questi nove mesi di amministrazione di centro destra dove spesso lo scontro sui banchi del consiglio comunale è stato incandescente, ma da lunedì hanno smesso di litigare, a differenza dei loro rappresentanti nazionali.«Per combattere insieme la battaglia contro il Coronavirushanno fatto notare dai due partiti - mettendo da parte tutti i calcoli politici». All’inizio della prossima settimana arriveranno 10 mila mascherine FFP2 e altre 1000 FFP3 (donate) dalla Cina.Tutto è stato pianificato grazie alla stretta collaborazione tra Simone Brunelli capogruppo Pd e il presidente del consiglio comunale in quota Lega, Valerio Turchetti, e l’assessore all’ambiente e sport, Carlo Angeletti. Il primo ha contattato attraverso il suo canale commerciale il fornitore cinese, gli altri due hanno schivato tutta la burocrazia che regna negli uffici del Comune per accelerare i tempi del contratto e la consegna. E cosi dagli uffici di piazza Matteotti è partito l’ordine firmato da un funzionario in un lampo.L’impegno economico dell’amministrazione comunale è di circa 4000 Euro.«E’ un atto dovuto nei confronti dellamia città – ha detto Simone Brunelli - e nei confronti di quelle persone che lavorano senza le adeguate protezioni in questo momento. Ho fatto soltanto la mia parte di consigliere comunale. Ringrazio anche l’azienda cinese per la donazione».«In questi casi solo con l’unità si risolvono i problemi – ha detto Valerio Turchetti – siamo per le cose pratiche, per l’operativa al di la degli schieramenti politici. Simone si è dimostrato molto sensibile». A microfoni spenti hanno tutti fatto sapere che ognuno tornerà sulla proprie barricate.