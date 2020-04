Civita Castellana, sul blocco della ceramica interviene Salvini: «Riaprire le fabbriche come a Sassuolo»

Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha chiesto al Governo di intervenire - come è già accaduto per la ceramica di Sassuolo, anche per il distretto di Civita Castellana (Viterbo).

Civita Castellana, ceramiche chiuse. La concorrenza si prende l'export

L'intervento riguarda la possibilità di una riapertura, se pur parziale, delle fabbriche chiuse per l'allarme coronavirus. «A Sassuolo si è sbloccata la situazione - ha detto il leader del centro destra - ma anche in altre zone d'Italia, come Viterbo, ci sono situazioni analoghe ed è necessario che il Governo segua la strada del buon senso».

La mossa è stata supportata e condivisa dal senatore Umberto Fusco, viterbese eletto con il Carroccio. «Ringrazio Salvini per l'interessamento - ha detto - perché il Governo non può dimenticare un comparto fondamentale come quello della ceramica di Civita, arrivato lo scorso anno a fatturare oltre 102 milioni di euro per le esportazioni»

Ultimo aggiornamento: 15:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA