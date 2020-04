Civita Castellana, riapertura ceramica: si attende Conte (e la Regione). Fronte del no dal Prefetto

Riapertura delle ceramiche nel distretto industriale di Civita Castellana, la Regione prima di decidere attende le mosse di Palazzo Chigi.

«A breve – ha detto il consigliere regionale Enrico Panunzi, Pd (foto) - il Primo ministro firmerà il decreto in cui annuncerà quali settori avranno la possibilità di riprendere l’attività dopo Pasqua. La ceramica dovrebbe rientrare tra questi». Non solo: «Se non sarà cosi, la Regione Lazio è pronta a convocare associazioni imprenditoriali e sindacati dei ceramisti per trovare una soluzione, insieme al ministero della Salute che già è stato contattato».

Civita Castellana, stop della ceramica: per la riapertura si punta sul decreto di Conte

Il segnale arrivato da Roma è stato ben accolto da Unindustria e Federlazio, che rappresentano la maggior parte delle 33 imprese ceramiche sul territorio, tutte in attesa di un cenno da parte dell’assessore regionale alle Attività produttive, Paolo Ornelli. Quest’ultimo ieri ha avuto contatti con alcuni imprenditori per un punto sulla situazione. C’è chi chiede un avvio parziale dei reparti, con le cautele del caso per quello che riguarda la sicurezza con impiego di lavoratori volontari; altri invece puntano a ripartire con lo sblocco del magazzini per spedire all’estero il materiale destinato ai mercati dell’Asia, nord Europa, Canada e Stati Uniti.

L’export potrebbe rimettere in corsa il made in Civita verso la concorrenza polacca, bulgara e portoghese che sta “rosicchiando” quote di mercato, approfittando del blocco italiano. Sul fronte locale il presidente del consiglio comunale Valerio Turchetti (quota Lega) ha preso contatti con gli industriali, per organizzare una video-conferenza a cui è stato invitato anche il capogruppo del Pd, Simone Brunelli.

Continua ad agitarsi il fronte del no alla riapertura degli stabilimenti. A guidarlo il sindacato dei ceramisti della Filctem-Cgil e Rifondazione comunista che hanno bocciato tutte le proposte. Rifondazione ha scritto al Prefetto ribadendo la contrarietà: «Non accettiamo il ricatto “o sicurezza o lavoro”. L’abbiamo già ribadito, con i nostri consiglieri – dice il segretario provinciale Roberta Leoni - che non si può dire “riapriamo le aziende” se le aziende non sono luoghi sicuri per chi ci lavora. Per questo il Prefetto ci dica quali sono le imprese essenziali».

