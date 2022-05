Civita Castellana e Corchiano, sei feriti in due incidenti. Grave un motociclista

Pomeriggio di incidenti sulle strade della bassa Tuscia. A Corchiano poco dopo l'area industriale, due auto (una Panda e un Jeep) si sono scontrate, una è finita in un campo.

Gli occupanti dei due mezzi di Civita Castellana e Soriano nel Cimino sono rimasti tutti feriti e sono stati trasportati al pronto soccorso dell'Ospedale Andosilla con le ambulanze del 118. Si tratta di tutti codici gialli. Metà carreggiata è stata chiusa al traffico. Sul posto anche le pattuglie del radiomobile della compagnia carabineri di Civita Castellana.

Ben più grave è lo scontro che è avvenuto sulla statale Flaminia tra la zona di Ponzano e Pian Paradiso in tarda mattinana. Un'auto e una moto sono venute a contatto, ad avere la peggio è stato il motociclista (un trententenne residente a Sant'Oreste in provincia di Roma) che nell'impatto ha riportato varie fratture. Dopo essere stato stabilizzato dal personale del 118 è stato trasferito all'osdedale Gemelli di Roma in codice rosso con l'eliambulanza. Sul posto anche in questo caso i carabinieri della compagnia di Civita Castellana. Il traffico è rimasto bloccato per qualche ora.