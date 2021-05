Civita Castellana, controlli antidroga nelle vie della movida

I Carabinieri della Compagnia di Civita Castellana hanno effettuato un servizio coordinato di 16 militari, congiuntamente a due unità Cinofile del Nucleo Cinofili di Roma Ponte Galeria, con particolare attenzione al contrasto di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, nonché al rispetto del codice della strada e delle normative anti-covid.

Nel corso del servizio, sono state rinvenute modiche quantità di sostanze di vario tipo, per un peso complessivo di 11 grammi, tutte sottoposte a sequestro amministrativo. Inoltre, è stato segnalato un minore e sono state elevate complessivamente sette sanzioni per il mancato rispetto al codice della strada.

Cinque sono stati multati per l’uso dei telefonini mentre erano alla guida della propria auto, una per guida pericolosa e una per mancato possesso dei documenti.

