Civita Castellana, i contagi sfondano quota 100. Il sindaco tranquillizza la cittadinanza

Covid 19 numeri a tre cifre a Civita Castellana. Il contagio purtroppo non rallenta nella città delle ceramiche dove la soglia di attenzione si è alzata. La Asl di Viterbo ha comunicato ieri altri nove nuovi casi e che tre persone risultano guarite, per un totale di centouno (101) positività, nonostante i guariti siano stati tre.

«Si precisa che un nostro concittadino – ha detto il sindaco Luca Giampieri - è ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Belcolle di Viterbo, cinque in quelli di malattie infettive e reparto Covid dello stesso nosocomio e due presso la casa famiglia distrettuale "Abbraccio di Arianna”. Tutti gli altri soggetti sono in isolamento domiciliare e sono state messe in atto tutte le misure necessarie previste dal protocollo emergenza indetto dalla Asl».

Il sindaco ha tenuto a tranquillizzare la cittadinanza sull'attuale situazione sanitaria e si è raccomandato di osservare tutte le indicazioni previste dai protocolli.

