Civita Castellana, i contagi da Covid arrivano a 22. Sette sono di una comunità religiosa

Record di casi di contagio da Covid a Civita Castellana: oggi hanno toccato quota 22. La Asl di Viterbo ha comunicato infatti altri 10 positività e sia le strutture sanitarie che il Comune hanno precisato che i soggetti erano già in isolamento domiciliare.Particolare attenzione per un caso accertato: sette dei nuovi positivi fanno parte di una comunità di carattere religioso, già “isolata ed attenzionata” che si trova ai confini del comune civitonico, sulla via Flaminia, di cui fanno parte anche persone di nazionalità straniera. I restanti tre casi sono contatti di un caso positivo accertato nei giorni precedenti.Il Comune informa che sono state messe in atto tutte le misure necessarie previste dal protocollo emergenza indetto dalla Asl. Il sindaco Luca Giampieri ha disposto la convocazione del centro operativo comunale (Coc) con tutte le autorità preposte per domani, 6 ottobre alle ore 10, presso la sede comunale.