29 Marzo 2021

di Ugo Baldi

L'amministrazione comunale di Civita Castellana ha sollecito la Regione ad attivare un piano vaccinale per Polizia locale e associazioni di volontariato. Il vice sindaco Matteo Massaini ha interessato l'assessore regionale alla sanità, Alessio D'Amato.

«Il piano vaccinale riguardante la polizia locale prevedeva la comunicazione al personale con le relative fasce di età, è stato messo in atto e comunicato ma poi non abbiamo avuto riscontri. Questo vuol dire che non è stato attivato nessun iter». Dagli uffici comunali è partito il sollecito con la richiesta di ampliare anche alle associazioni di volontariato la possibilità di vaccinarsi. Almeno a Civita, con due punti di vaccinazione (ospedale Andosilla e Mice di Piazza Marcantoni) in funzione, non è complicato mettere in lista gli uomini della Polizia locale e quelli delle associazioni per le somministrazioni .

«Mi sembra una richiesta logica ha aggiunto Massaini quella di procedere ai vaccini per queste persone, perché stiamo parlando di agenti di questo ente e di quelle delle associazioni di volontariato che sono in prima fila, da oltre un anno, per far rispettare le norme anti Covid 19 e sono in contatto con i cittadini che hanno la necessità di essere aiutati a superare le difficoltà a cui vanno incontro ogni giorno».