Civita Castellana, il Comune mette in affitto i vigili urbani

Vigili urbani in affitto. E' quello che potrebbe accadere a Civita Castellana, dove il prossimo consiglio comunale vedrà in discussione la proposta di regolamento per le prestazioni a pagamento rese dalla Polizia locale a favore di terzi. In pratica tutte le iniziative private (eventi, manifestazioni sportive, lavori che richiedono modifiche alla viabilità ecc.) che si svolgeranno in luoghi pubblici, per le quali è prevista la presenza del personale di polizia locale, dovranno prevedere il pagamento del servizio.Per questo il Comune ha predisposto anche un tariffario, con la scelta dei mezzi che possono essere utilizzati: si va dai 10 euro l'ora per una Panda vecchia, ai 15 per una nuova. Insomma, ci si potrà anche sposare con la scorta nuziale, ad esempio: basta prendere in affitto dal Comune un paio di vigili urbani in grande uniforme. Non sono previsti però impieghi di agenti in motocicletta.

«Ma è un regolamento che andrà discusso in consiglio comunale ha tagliato corto il sindaco Luca Giampieri e che può essere modificato nelle sue articolazioni. Tra l'altro rientra nelle indicazioni dell'Anci (l'associazione dei comuni italiani, ndr) che chiede di mettere in conto ai privati i costi sostenuti dall'ente, se richiedono la presenza dei vigili».

Non la pensano cosi all'opposizione. «E' una delle cose più bizzarre viste in questi tre anni - ha detto Simone Brunelli,. capogruppo Pd in consiglio - al pari dell'ordinanza con cui scoprivamo che a Civita c'era il mare. La cosa più assurda è la modulistica da compilare, con la quale ogni cittadino può noleggiare un numero indefinito di vigili, con un tariffario a ore. Nell'ordinanza c'è un equivoco gigantesco: se è vero che le linee guida dell'Anci suggeriscono di esternalizzare i costi del servizio per manifestazioni private, deve essere l'ufficio competente a definire le unità di personale necessarie a garantire l'ordine pubblico. Non può essere l'organizzatore a decidere quanti vigili affittare»