Civita Castellana, la Lega ritrova l’accordo: in arrivo i cambi nella giunta Caprioli

Nuova squadra al Comune di Civita Castellana. Ieri, dopo un lungo confronto tra una delegazione dei rappresentanti della Lega in consiglio comunale, guidata da Valerio Turchetti, e il senatore Umberto Fusco (foto) - in campo neutro a Magliano Sabina - è uscito il percorso per ridisegnare la maggioranza di governo.Che passa da un azzeramento degli assessori. Linea condivisa dal sindaco Franco Caprioli, con cui in precedenza Fusco si era incontrato per condividere la linea stabilita. «Andiamo avanti con una grande coesione del gruppo – ha detto soddisfatto Fusco – e dimostriamo ancora di essere prima di tutti vicini ai problemi della gente. Ho visto sensibilità e volontà di proseguire da parte di tutti, per trovare la giusta sintonia. Di sicuro troveremo una quadra su tutto per il bene di Civita, il prima possibile».Tutto si è consumato in oltre 3 ore di discussione. Appare scongiurato il pericolo di una crisi irreversibile del centrodestra, che avrebbe portato alle urne. Non è stata una mediazione facile quella di Fusco: i consiglieri della Lega hanno ribadito la volontà di togliere la delega ai Lavori pubblici a Paola Goglia, che a questo punto pare destinata a fare le valigie. Potrebbe restare in sella invece l’assessore al bilancio,Marco Gemma,ma a tempo.Non corrono rischi al momento Angeletti (Ambiente) e Consoli (Turismo), deleghe a parte.La giovane Giulia Pieri sarebbe la new entry, per garantire la quota rosa. Tutto da stabilire ciò che potrebbe accadere invece in casa dell’alleato Fratelli d’Italia. Già circolata la voce che vede al posto del vicesindaco, Alberto Cataldi, l’ingresso di Luca Giampieri, che raccoglie le simpatie di tutta la base. Ma è tutto da vedere, anche se nel partito della Meloni, nel corso di una video-conferenza mercoledì sera, non hanno bocciato l’idea di andare a una rivisitazione della giunta.La minoranza, che aveva preparato le cannonate, ha rimesso tutto in magazzino. Anche se ha fatto sapere che non si accontenta di un rimpasto.