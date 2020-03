Civita Castellana, mascherine: il Comune chiede aiuto alle aziende

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Emergenza, protezioni individuali a Civita Castellana (Viterbo). L'amministrazione comunale ha chiesto aiuto alle aziende ceramiche e agli operatori economici per mettere disposizione, mascherine e guanti per gli Operatori Sanitari (medici ed infermieri), a tutte le Forze dell’Ordine, la Protezione Civile, le Associazioni dedite al Soccorso ed al Servizio di Pronto Farmaco e Pronto Spesa e qualsiasi altra attività sociale.«Come noto - hanno fatto notare da Piazza Matteotti - la carenza dei dispositivi di protezione individuale mette a rischio ognuna di queste persone. Per tali motivi, rivolgiamo un appello a tutti nella speranza che vengano donate mascherine di protezione del tipo FPP2 o FPP3 e guanti per consentire loro, di lavorare in regime minimo di protezione». Per qualsiasi comunicazione ed informazione ci si può rivolgere alla Segreteria del Sindaco:Tel. 0761590229; email: uff.segreteria@comune.civitacastellana.vt.it