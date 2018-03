A Civita Castellana compare scritta pro-Isis: preoccupazione tra i cittadini

di Ugo Baldi

E' comparsa questa mattina a Civita Castellana (Viterbo), in via Catalano a poca distanza dalla stazione ferroviaria della linea Roma-Viterbo la scritta “Isis”. Insieme a quello che sembra un incompresibile disegno.



La scritta è stata tracciata all'interno di una pensilina per l'attesa dei pullman extraurbani. Dopo una segnalazione (molte altre sono arrivate nel giro di pochi minuti al 112) sono arrivati sul posto i carabineri, che hanno effettuato dei rilievi fotografici.



La scritta è stata immediatamente cancellata dagli operai del Comune.

