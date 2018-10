Cortometraggi in gara per “Civitonica in Corto”: a Ludovico Di Martino e Anna Zagaglia i premi per i vincitori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Civitonica in Corto: premiati i vincitori. Si è svolta al Mice, al centro commerciale Piazza Marcantoni di Civita Castellana (Viterbo), la premiazione del festival del cortometraggio d’autore. Iniziativa che quest’anno ha superato tutti i precedenti record: 160 corti arrivati da tutta Italia e una giuria tecnica d’eccezione.Ospite della giornata conclusiva è stata Dania Mondini, giornalista del Tg1; mentre la premiazione è stata moderata da un’altra giornalista Rai e scrittrice d’eccezione: Laura Aprati. Ecco la classifica dei vincitori: Story Telling, 1° posto: “Pipinara” di Ludovico Di Martino; 2° posto: *“A friend in me”* di Gianluca Manzetti 3° posto: “Il legionario” di Hleb PapouCategoria corto Doc 1° “Clay – A love story”, di Anna Zagaglia; 2° posto: “Summit – Spirit of mountain” di Michael Gaddini: 3° posto “Veneranda Augusta” di Francesco Cannavà. Per la giuria popolare: “Amore bambino” di Giulio Donato. Il premio speciale Corto 4.0 a “Game Series” di Mattia Marcucci. I premi sono stati consegnati dal sindaco Gianluca Angelelli e dall'assessore alla cultura, Vanessa Losurdo.La giuria: Federico Pommier Vincelli, membro del Consiglio direttivo di AFIC (Associazione Festival italiani di cinema) con la delega per l'innovazione e i servizi e direttore artistico del festival “Molise Cinema”; • Letizia Lucangeli, direttrice artistica presso AUCS Onlus (Associazione Universitaria Cooperazione Sviluppo) di ISM (Immagini dal Sud del Mondo – Rassegna di cinema e immagini); • Pasquale Tricoci, scenografo e costumista cinematografico; • Diana Arbib, scenografa, professionista nel settore Arti e mestieri; • Nicola Garofalo, attore; • Francesco Palma, esperto di cinema e proprietario del “Cinema Palma” a Trevignano Romano.