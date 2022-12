Musica, libri, teatro: da oggi scatta il CivitaFestival Winter

Torna CivitaFestival Winter. La seconda edizione della rassegna culturale, realizzata con patrocinio e contributo del Comune di Civita Castellana, parte oggi e si conclude il 28 gennaio 2023.

Il programma si apre con - oggi alle ore 21, auditorium Istituto Francescano - con il concerto per il centenario della Fondazione dell’Istituto, con l’Orchestra Domenico Mazzocchi.

Poi si passa a martedì 20, ore 17.30 alla sala conferenze Forte Sangallo: Presentazione di "Scontenti" con Marcello Veneziani. Sarà presente l’autore. Giovedì 22 alle ore 17.30 sala conferenze Forte Sangallo, "Passaggi Interiori, poesie" di Domenico Massimo Fortuna.

Sabato 7 gennaio ore 21: Auditorium Istituto Francescano: “Lady Grey con le luci sempre più fioche” di Will Eno. Sabato 14 gennaio ore 21, Auditorium Istituto Francescano: “L'angeli Ribbelli“ con Massimo Verdastro, dai “sonetti biblici” di Giuseppe Gioachino Belli alla poesia di Trilussa, con la partecipazione di Giovanni Canale e le percussioni musiche a cura di Francesca Della Monica.

Giovedì 19 gennaio ore 21 al Duomo dei Cosmati, “Recital Pianistico”, Francesco Cola. Domenica 22 gennaio ore 17.30 Auditorium Istituto Francescano: "Ago: Capitano Silenzioso", scritto diretto e interpretato da Ariele Vincenti. Giovedi 26 gennaio ore 17.30 Sala Conferenze Forte Sangallo presentazione di “Visioni d'altrove”, a cura Laura di Fulvio Muzi e Assunta Fanuli.

Sabato 28 gennaio ore 19 Duomo dei Cosmati "Musica e Musicisti a Civita Castellana tra 800 e ‘900“. Presentazione del libro “Sette note per una banda” di Francesca Pelinga. A seguire il concerto della banda “Alceo Cantiani” di Ronciglione diretta dal M° Fernando De Santis con la partecipazione all’organo del M° Enrico Mazzoni.

«Questa rassegna è preziosa per la nostra città e, in continuità con la versione estiva che nel 2023 raggiungerà la sua 35° edizione, rappresenta una kermesse di rilevanza nazionale, capace di coinvolgere artisti noti a più ampi panorami», ha spiegato poi il sindaco Luca Giampieri. Il CivitaFestival Winter, a cura di Fabio Galadini, sarà a ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Non è prevista prenotazione.

Per info: www.civitafestival.it