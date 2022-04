Civita Castellana, ciclisti arrabbiati con il Comune: tolto l'asfalto alla vigilia della gara su strada

I ciclisti che domani saranno impegnati nel Trofeo Città di Civita Castellana sono arrabbiati con l'amministrazione comunale. Dopo una lunga attesa, da qualche giorno sono partiti i lavori per il rifacimento del manto stradale di via Falerina. Un tratto è stato lasciato in pratica senza asfalto e cosi i circa 100 corridori che parteciparanno alla gara sono preoccupati.

In maniera dura e sarcastica hanno criticato gli amministratori che con le programmazioni spesso fanno a cazzotti. «Ci tenevamo a "ringraziare" - hanno scritto - il Comune di Civita Castellana per la sua organizzazione.! A sole 24 ore da un'importante gara ciclistica che avverrà nel nostro comune, le condizioni della strada sono pessime. Faremo sicuramente un'ottima figura con questo tratto di via Falerina. Speriamo solo che nessuno si faccia male, altrimenti, ne sarete almeno moralmente responsabili»