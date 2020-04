Ceramica verso la fase 2 con un solo obbiettivo: ripartire in sicurezza. Da lunedì prossimo nelle aziende del distretto industriale di Civita Castellana è iniziata, oltre alla manutenzione dei macchinari, la pulizia e la sanificazione dei locali produttivi.

La sanificazione è soltanto il primo degli obblighi, che poi dovrà essere messa in atto al termine di ogni turno, fino al termine dell’epidemia. Seguono poi l’affissione di volantini informativi, la definizione delle modalità d’ingresso dei lavoratori e dei soggetti esterni, oltre all’applicazione delle precauzioni igieniche; l’approvvigionamento dei dispositivi di protezione individuali, (guanti, tute e mascherine ecc.) e come gestire gli spazi comuni e le limitazioni degli spostamenti all’interno dello stabilimento. I vertici delle imprese affiancati dagli specialisti, hanno affrontato con le parti sociali - attraverso le video conferenze - la rimodulazione dei livelli produttivi, i piani delle turnazioni dei dipendenti, i comportamenti da far tenere ai lavoratori e il numero da impiegare a secondo gli stabilimenti, che varia tra il 40 e 50 per cento della forza lavoro, mentre il resto continuerà la cassa integrazione.

«Dovranno restare esclusi dalle chiamate – ha ricordato Roberto Pantaleo della Fialc–Cisal – i dipendenti affetti da silicosi, che non potranno essere coinvolti nella ripresa dell’attività». Tutte le precauzioni per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro, per adeguare i livelli di protezione dei lavoratori, sono finalizzati a riaprire le aziende il 4 maggio. «Le imprese ceramiche – ha detto il direttore di Federlazio Viterbo, Giuseppe Crea – stanno sostenendo uno sforzo economico non indifferente, per adeguarsi ai protocolli. Non si tratta di accendere un interruttore, insomma. Per quanto riguarda l’impegno economico, basta dire che per la sanificazione la spesa per ogni passaggio varia da mille a ottomila euro a secondo delle dimensioni».

A verificare che siano rispettati i protocolli firmati da Confindustria ceramica e sindacati il 10 marzo - a cui si è aggiunto quello del 24 aprile - saranno i comitati per la sicurezza composti da un medico, un rappresentante dei lavoratori e uno aziendale. «Che già stanno interagendo tra loro – ha detto Mauro Vaccarotti della Filctem Cgil - ed entro la settimana saranno completate le ricognizioni». Per i controlli avrà un ruolo chiave l’Ispettorato del lavoro. In particolare, quelli che fanno capo all’Inail che per i check dovranno aspettare le richiesta della Prefettura. Sotto pressione le imprese di antinfortunistica.

«L’impegno è difficile da sostenere anche per la mancanza di dispositivi di protezione – ha detto Simone Cecchini della 2 AS - perchè sono di difficle reperimento. La domanda in questo momento supera di gran lunga l’offerta».

