Caro energia, bollette del gas alle stelle: da Azione proposte al governo per la ceramica

Proposte «urgenti» al presidente del consiglio Draghi per calmierare da subito gli aumenti senza precedenti del costo dell'energia. Sono quelle che interessano anche il distretto ceramico di Civita Castellana, che «come quello di Sassuolo, tra i più colpiti in Europa dal rincaro bollette, vede una situazione degli aumenti del costo dell'energia rischia di diventare esplosiva per le imprese»: così Giacomo Barelli, segretario provinciale di Azione, il partito di Carlo Calenda.

Con il lavoro del senatore Matteo Richetti, il partito ha raccolto le richieste di molti imprenditori del settore ceramico. Da qui le proposte valide anche per il distretto ceramico. «È necessario un provvedimento ad hoc da parte del governo - dice Richetti - per tornare subito a utilizzare i proventi delle aste Ets (sistema di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra dell'Ue, ndr) per estendere a tutto il 2022 le misure a vantaggio di famiglie e piccole imprese, già previste dalla manovra. per un totale di 2,8 miliardi. E, in aggiunta, per venire incontro alle imprese, in particolare quelle energivore, proponiamo che nelle situazioni di un rialzo dei prezzi particolarmente anomale, si immetta nel mercato parte delle riserve strategiche di gas a prezzo di costo, per assicurare ai produttori un prezzo costante nel tempo».

Nel breve termine, per Richetti si potrebbero ottenere ulteriori risorse «dalla parziale tassazione di realtà che stanno ottenendo degli extra profitti, in modo da non gravare eccessivamente sulle casse dello Stato».

Il caro-materie prime rischia di strozzare le aziende del distretto di Civita, con il prezzo del gas alle stelle per le ceramiche, un settore fortemente energivoro.

«Una situazione che preoccupa fortemente tutto il distretto, per la quale chiediamo al Governo di intervenire immediatamente per supportare le imprese nell'affrontare questo picco repentino dei costi energetici. Va scongiurata una crisi di settore che colpirebbe aziende, lavoratori e famiglie», conclude Barelli.