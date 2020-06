Confindustria ceramica, l'assemblea di Sassuolo conferma il vicepresidente Ciarrocchi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Augusto Ciarrocchi è stato confermato vice presidente di Confindustria Ceramica. Nell’assemblea che si è tenuta presso la sede di Sassuolo, è stato letto con il 100% dei voti Giovanni Savorani, quale presidente dell'associazione per il biennio 2020 – 2021.Confermata anche la squadra che è composta oltre che dall’imprenditore di Civita Castellana (Viterbo), che è presidente della Ceramica Flaminia (sanitari) e patron della locale squadra di calcio che milita in serie D, insieme al altri tre vice: Luigi Di Carlantonio (laterizi), Franco Manfredini (piastrelle), Filippo Manuzzi (piastrelle) ed Emilio Mussini (piastrelle).Augusto Ciarrocchi, classe 1960, laureato il giurisprudenza, autore di quattro libri sulla storia di Civita Castellana, con una esperienza anche amministrativa come assessore alla cultura e sport, resta pertanto punto di riferimento per le aziende del distretto della ceramica di Civita Castellana, che è anche il maggiore per quello che riguarda il settore per la produzione dell’arredo bagno in Italia.«Ringrazio i colleghi – ha detto Ciarrocchi - che mi hanno rinnovato la fiducia; è una carica importante e di grande soddisfazione».