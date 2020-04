© RIPRODUZIONE RISERVATA

Magazzini aperti, ma forni spenti. Sarà cosi fino al 3 maggio per gli stabilimenti ceramici del distretto industriale di Civita Castellana. Le aziende avranno solo la possibilità di spedire le scorte di magazzino, previa comunicazione al Prefetto.La direttiva, che vale per tutta Italia, è contenuta del decreto firmato dal premier Giuseppe Conte venerdì sera. In pratica, è stato superato il parere della Regione. Il semaforo verde per spedire le giacenze, quasi tutte destinate all’export e che consentono di mantenere quote di mercato senza produrre, ha diviso gli imprenditori.Con commenti contrastanti da parte delle associazioni di categoria.«Non ci siamo, ci aspettavamo un’apertura da parte del Governo – ha detto Augusto Ciarrocchi, vice presidente di Confindustria ceramica – ora dobbiamo attendere che la fase due venga varata, e che comunque darà il via a una ripartenza lenta e ragionata. Nella selezione delle aziende che devono riattivarsi per prime serve una scelta selettiva, non per codice Ateco, ma sulla base delle possibilità che le aziende hanno di lavorare in totale sicurezza. Condizioni, queste ultime, che sono già sono state indicate nel protocollo firmato da Confindustria e sindacati. Si tratta di una base di partenza valida».Di altro tenore le dichiarazioni di Federlazio viterbese. «E’ un buon risultato – ha commentato il direttore Giuseppe Crea – dopo che abbiamo attivato con le dovute cautele tutti i canali a nostra disposizione per arrivare al primo obiettivo. Ringrazio le forze politiche che hanno permesso di raggiungere questo risultato, in particolare il sottosegretario Gian Paolo Manzella, l’assessore regionale Paolo Ornelli e Fratelli d’Italia».Clima più disteso nel corso della video-conferenza organizzata dal capogruppo del Pd civitonico, Simone Brunelli, con il sottosegretario allo Sviluppo economico Alessia Morani per parlare come affrontare il futuro del distretto. Sono stati invitati gli industriali, le associazioni, i segretari di Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec e Fialc-Cisal. Con loro il sindaco Franco Caprioli e il presidente del consiglio Valerio Turchetti. Ciarrocchi ha chiesto di attivare gli incentivi per far ripartire l’edilizia,mentre Gianni Calisti (a capo di Federlazio Viterbo) punta sui fondi per l’internalizzazione.Tutti gli imprenditori hanno sostenuto di essere pronti a riaprire gli stabilimenti nella massima sicurezza, qualora cambino le direttive. I rappresentanti sindacali hanno invece ribadito netta contrarietà. Un secondo incontro è stato fissato la prossima settimana. «Ringrazio tutti per la disponibilità e per il contributo che hanno portato per gestire una situazione molto delicata – ha detto Brunelli - per la quale sarà predisposto un documento con delle proposte che saranno presentate al ministero dello Sviluppo economico, per garantire la ripripresa del distretto industriale»