Martedì 19 Ottobre 2021, 11:49 - Ultimo aggiornamento: 11:50

Sedicente gruppo Non vax in azione a Civita Castellana. Tre azioni dimostrative, e non solo, sono state messe in atto contro altrettanti simboli della lotta al Covid: sale la preoccupazione in città per questi episodi.

No vax a Viterbo, buste con proiettili in farmacia e centro analisi. Sabotato il centro vaccinale

Due cartucce avvolte in un cartoncino, sul quale era stato scritto il messaggio “No green pass, occhio!”, sono state fatte trovare ieri mattina: una davanti alla porta d'ingresso della farmacia comunale, che si trova nella Cittadella della salute in via Marinetti, mentre una seconda è stata ritrovata in un centro analisi nel quale vengono effettuati anche i tamponi, che si torva non lontano dalla prima.

Ma la scorsa notte è stato messo a soqquadro anche il centro vaccinale nella sala Mice, al centro commerciale Marcantoni. Le tre azioni potrebbero essere state messe in atto a distanza di una notte. Anche perché la tesi dei carabinieri è quella che il blitz sia al Mice ci sia stato nella notte tra domenica e ieri. Su tutti questi episodi stanno indagando, a trecentosessanta gradi, i militari della compagnia di Civita Castellana, che hanno raccolto fin dalla prima mattina diversi indizi. Questo per risalire agli autori delle tre scorribande, anche con l'ausilio dei colleghi della scientifica. Ovviamente sono state presentate le denunce.

Al Mice, per entrare all'interno del locale, è stato rotto il vetro di una porta blindata che dà sulla parte posteriore del centro vaccinale. Poi è stato semplice per gli autori introdursi all'interno, perché hanno aperto la porta utilizzando la maniglia antipanico. Una volta all'interno dei locali (è il secondo hub vaccinale per importanza della provincia di Viterbo) sono stati rubati i computer portatili e un telefono cellulare.

Il centro è rimasto chiuso per l'intera giornata e il Comune ha già provveduto a riparare i danni. Gli utenti prenotati per la vaccinazione sono stati invitati a trasferirsi al centro di Vetralla. Dalla Asl hanno assicurato che il centro riprenderà l'attività a pieno regime e saranno accettati anche gli utenti che ieri non hanno avuto la possibilità di vaccinarsi.

A far scattare l'allarme, in questo caso, è stato un vigilante del servizio di sorveglianza che ha notato la porta spalancata e ha avvisato i carabinieri e la direzione. Mentre negli altri due casi, ad accorgersi delle cartucce sono stati gli addetti alle pulizie di prima mattina. Gli operatori e i medici del centro, così come quelli della farmacia e del centro vaccini, sono rimasti sconvolti dall'accaduto.