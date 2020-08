Civita Castellana, centrodestra unito: Luca Giampieri candidato sindaco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pace fatta tra Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia per le amministrative di settembre a Civita Castellana: Luca Giampieri sarà il candidato sindaco, Matteo Massaini (Lega) il vice, Claudio Parroccini (Forza Italia) il presidente del consiglio in caso di successo della coalizione.L'accordo lampo è stato raggiunto in campo neutro (Magliano Sabina) tra i vertici provinciali e gli esponenti locali dei partiti. Gli assessorati saranno divisi in base ai voti che ogni partito porterà a casa.I maligni hanno sostenuto che l'intesa è stata determinata da un confronto tra le segreterie nazionali dei tre partiti che ha interessato un quadro più ampio di scelte ed ha interessato tutta la penisola.Mercoledì 19 agosto, alle 12, presso il Gran Caffè Matteotti in piazza Matteotti a Civita Castellana sarà ufficializzata la candidatura unitaria del centrodestra. Saranno presenti il deputato Fdi Mauro Rotelli, il senatore della Lega Umberto Fusco ed il coordinatore provinciale di Forza Italia, Alessandro Romoli.(Approfondimenti sul Messaggero Viterbo in edicola mercoledì)