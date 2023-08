Civita Castellana, centauro perde la vita sulla Nepesina

VITERBO - Incidente mortale questa mattina a Civita Castellana sulla Nepesina. Un ottanquattrenne di Monterosi ha perso la vita dopo aver sbandato con la moto d'epoca su cui viaggiava.

Non è da escludere che, sia stato colto da un malore mentre era alla guida del mezzo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilivi e far defluire in traffico; un ambulanza del 118 con i sanitari ha tentato di rianimare l'uomo. E' atterrata anche un eliambulanza.