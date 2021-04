27 Aprile 2021

25 aprile a Civita Castellana il giorno dopo: l'amministrazione comunale di Civita Castellana ha respinto le accuse di assenteismo alla manifestazione per la festa della liberazione. Pd, Rifondazione Comunista e M5S insieme ai sindacati hanno alzato un polverone dopo la cerimonia accusando gli amministratori di aver snobbato la manifestazione poiché in piazza erano assenti sia il sindaco Luca Giampieri (Fdi) sia il vice Matteo Massaini (Lega) che avevano delegato a rappresentarli il presidente del consiglio Claudio Parroccini (Forza Italia). Quest'ultimo ha evitato con molta diplomazia di essere coinvolto nella bufera facendosi prima i selfie con i comunisti e come dicono i maligni ha abbozzato anche un Bella Ciao quando è stata intonata dalla piazza al momento della deposizione della corona d'alloro. La controreplica del primo cittadino di Civita Castellana però non si è fatta attendere.

«Sono tutte accuse infondate - ha detto Giampieri - poiché alla cerimonia era presente oltre al presidente del consiglio comunale terza carica istituzionale, anche l'assessore Silvia La Bella e la consigliera comunale Giovanna Fortuna. Oltretutto, sia venerdì e sia oggi (lunedi ndr), abbiamo partecipato con l'assessore Coletta ad altre cerimonie nelle scuole sempre per la stessa ricorrenza. Insomma, mi sembra una polemica inutile e stucchevole quella sollevata».

A dargli manforte anche la consigliera di Fratelli d'Italia Giovanna Fortuna: «Anche se in seconda fila - ha detto ero presente -. Mi dispiace che i colleghi del Pd e Rifondazione non mi abbiano riconosciuto, forse è stata colpa della mascherina». ha fatto notare con un velo di polemica.