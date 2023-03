Mercoledì 29 Marzo 2023, 12:21

Intervenire subito. E' questa la richiesta speditai all'Ater, ente proprietario della palazzina di via Rio Purgatorio a Civita Castellana, dove all'interno degli appartamenti regna il degrado a causa dei tubi dell'acqua e degli scarichi dei bagni rotti.

Civita Castellana, case Ater, un incubo tra perdite d'acqua e scarichi nauseanti

Tra i primi ad esprimere solidarietà agli inquilini sono stati i residenti del quartiere. «Ci ha fatto enorme piacere ha detto Amelia, una signora che abita lì e abbiamo apprezzato molto questo gesto che non risolve ma ci conforta». Cauta l'amministrazione comunale, che si è mossa con il vice sindaco Claudio Parroccini, il quale ha preso contatto con l'Ater nel capoluogo per cercare di trovare una soluzione veloce.



Nei prossimi giorni Parroccini dovrebbe incontrarsi con i vertici dell'ente per provare a pianificare un intervento risolutore. Più diretti e critici invece i partiti di minoranza. «Da quanto emerso - ha detto il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Valerio Biondi - ci sono situazioni in cui parlare di urgenza degli interventi manutentivi sembra essere un eufemismo. Da parte nostra ci siamo subito attivati per capire se, dai documenti consultabili sul sito istituzionale dell'ente, ci siano in programma lavori di manutenzione straordinaria per Civita Castellan. Così abbiamo riscontrato soltanto gli interventi iniziati nel 2019 e già terminati, ma nulla di recente».

Secondo Biondi la ricerca non è terminata. «Per questo ci attiveremo per chiedere chiarimenti all'ente - ha aggiunto - anche su eventuali nuovi programmi di manutenzione per l'annualità 2023. Se, in caso contrario non ce ne sono, allora porteremo anche noi alla loro attenzione lo stato in cui versano numerosi alloggi, chiedendo di intervenire il prima possibile».



Ancora più duro l'intervento del capogruppo di Rifondazione Comunista in consiglio comunale, Yuri Cavalieri. «La situazione in cui versano le palazzine Ater è scandalosa - ha sottolineato - e ancora più scandaloso è il fatto che nessuno si occupi di questo». Secondo Cavalieri «l'amministrazione tace e non fa nulla, dopo la sbornia di promesse per le elezioni regionali sembra che tutti si siano assopiti in un silenzio surreale. Noi stiamo dalla parte degli inquilini - conclude il capogruppo di Rifondazione Comunista - e siamo a disposizione per ogni tipo di iniziativa».